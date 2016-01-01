مقاييس التساقطات المطرية بالمدن المغربية خلال الـ24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين:

- إفران : 56 ملمتر

- العرائش : 36 ملمتر

- شفشاون: 34 ملمتر

- سيدي سليمان :30 ملمتر

- تازة : 29 ملمتر

- فاس : 20 ملمتر

- مكناس وطنجة : 18 ملمتر

- تطوان : 14 ملمتر

- تيزنيت : 10 ملمتر

- الرباط ومراكش : 9 ملمترات

- القنيطرة والدار البيضاء- أنفا وخريبكة وميدلت: 8 ملمترات

- الجديدة : 6 ملمترات

- النواصر والصويرة وسيدي إيفني: 5 ملمترات

- أكادير وأيت ملول : 4 ملمترات

- بوعرفة : ملمتران

- تارودانت: ملمتر واحد

- الحسيمة والناظور وكلميم والعيون : أقل من ملمتر .