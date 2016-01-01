مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الأخيرة
بواسطة ساعة واحدة مضت
في ما يلي مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة من السادسة صباحا من يوم أمس الاثنين إلى السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :
- تازة .. 13 ملمتر
- القنيطرة .. 11 ملمتر
- إفران .. 9 ملمتر
- المحمدية وفاس .. 5 ملمتر
- العرائش .. 3 ملمتر
- طنجة .. ملمتران
- وجدة وبوعرفة والناظور وشفشاون وسيدي إفني .. ملمتر واحد .
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟