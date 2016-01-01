مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الأخيرة

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الأخيرة

في ما يلي مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة من السادسة صباحا من يوم أمس الاثنين إلى السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :



- تازة .. 13 ملمتر



- القنيطرة .. 11 ملمتر



- إفران .. 9 ملمتر



- المحمدية وفاس .. 5 ملمتر



- العرائش .. 3 ملمتر



- طنجة .. ملمتران



- وجدة وبوعرفة والناظور وشفشاون وسيدي إفني .. ملمتر واحد .