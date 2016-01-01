الرئيسية | أخبار وطنية | توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق

توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 53 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
توقف حركة السير بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق

 أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها ستقوم بأشغال وضع الجسر الخاص بالراجلين على مستوى الطريق السيار المداري للرباط غدا الخميس من الساعة الواحدة صباحا إلى الرابعة صباحا، ولذلك ستعرف حركة السير توقفا في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق لمدة ثلاث ساعات.

ودعت الشركة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، مستعملي الطريق السيار القادمين من سلا الجديدة والمتوجهين إلى عين عتيق، وكذا القادمين من عين عتيق والمتوجهين صوب سلا الجديدة، إلى استعمال الطريق المداري الحضري لمدينة الرباط. 

مجموع المشاهدات: 4201 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات