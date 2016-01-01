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السجن 10 سنوات لرجل أمن تسبب في مقتل موقوف

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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السجن 10 سنوات لرجل أمن تسبب في مقتل موقوف السجن 10 سنوات لرجل أمن تسبب في مقتل موقوف

أخبارنا المغربية 

أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمنيا متورطا في قضية استعمال عنف تسبب في مقتل موقوف بمنطقة عين السبع ، و أصدرت في حقه حكم السجن لمدة عشر سنوات.

و قضت هيئة المحكمة كذلك، بأحكام تتراوح سنة سجنا نافذا والبراءة في حق باقي المتهمين.

يذكر أن المتهمون توبعوا على خلفية استعمال العنف في حق موقوف مما أدى إلى مفارقته الحياة بالمستشفى بعد فترة من اعتقاله.

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