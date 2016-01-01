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الحموشي يوقف موظفة شرطة عن العمل لهذا السبب

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 26 دقيقة مضت
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الحموشي يوقف موظفة شرطة عن العمل لهذا السبب الحموشي يوقف موظفة شرطة عن العمل لهذا السبب

 أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفة شرطة برتبة حارس أمن تعمل بفرقة المرور بولاية أمن الرباط مع إحالتها على أنظار المجلس التأديبي، وذلك للبت في الإخلالات والتجاوزات المهنية المنسوبة إليها.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن الشرطية المخالفة كانت قد أخلت بواجبات النزاهة والاستقامة المفروضة في نساء ورجال الأمن الوطني، وذلك خلال مزاولتها لمهامها النظامية بالشارع العام.

وأوضح البلاغ أن العقوبة الإدارية الصادرة في حق الشرطية المذكورة يندرج ضمن الإجراءات والتدابير التي تتخذها المديرية العامة للأمن الوطني، لتدعيم مبادئ النزاهة والتخليق في المرفق الأمني، وترسيخ قيم الاستقامة في صفوف موظفي الأمن الوطن.

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