نشرة إنذارية: أمطار قوية عاصفية مساء اليوم السبت وصباح غد الأحد في عدة جهات بالمملكة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن عدة جهات بالمملكة ستشهد مساء اليوم السبت وصباح غد الأحد نزول أمطار قوية، ستتخذ في بعض الاحيان طابعا عاصفيا.
وأوضحت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة جوية خاصة، أنه من المتوقع أن يصل حجم التساقطات إلى ما بين 30 و 60 ملم ما بين السادسة من مساء اليوم السبت الى الثامنة من صباح يوم غد الاحد بأقاليم أكادير إداوتنان وإنزكان وآيت ملول وبني ملال والصويرة وتارودانت وشفشاون ووزان وتاونات وإفران والعرائش وخنيفرة .
كما أنه من المتوقع أن تعرف نفس الفترة نزول امطار معتدلة وستكون محليا قوية بأقاليم اشتوكة ايت باها وآسفي والجديدة والقنيطرة وطنجة والحاجب.
ومن المحتمل أن تعرف مناطق الصويرة وآسفي والجديدة وسيدي بنور وشيشاوة انطلاقا من الحادية عشر من صباح اليوم السبت إلى الثامنة من مساء من نفس اليوم ، هبوب رياح معتدلة الى قوية جنوبية غربية بمعدل 50 إلى 60 كلم في الساعة.
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