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الأرصاد تحذر من أمطار قوية عاصفية ستصل الى 80 ملمتر في عدة مناطق بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 5 دقيقة مضت
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الأرصاد تحذر من أمطار قوية عاصفية ستصل الى 80 ملمتر في عدة مناطق بالمغرب الأرصاد تحذر من أمطار قوية عاصفية ستصل الى 80 ملمتر في عدة مناطق بالمغرب

 أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن عدة جهات بالمملكة ستشهد ابتداء من زوال اليوم السبت وإلى حدود منتصف نهار يوم غد الاثنين، نزول أمطار قوية، ستتخذ في بعض الاحيان طابعا عاصفيا.

وأوضحت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة جوية خاصة، أنه من المتوقع أن يصل حجم التساقطات إلى ما بين 50 و 80 ملم ما بين الرابعة من زوال اليوم الأحد والى غابة منتصف يوم غد الاحد بأقاليم العرائش، شفشاون ، وزان ،تاونات ،مكناس، مولاي يعقوب، القنيطرة، الرباط سلا، الصخيرات تمارة، الخميسات ،المحمدية ، وابن اسليمان.

وسيصل حجم التساقطات إلى ما بين 30 و 50 ملم بأقاليم طنجة أصيلا، الفحص أمجرة، الفنيدق، المضيق، تطوان، الحسيمة (غرب) ، تازة (غرب) سيدي قاسم ، سيدي اسليمان، فاس ، صفرو، (شمال) ، الحاجب (شمال) والجديدة.

ومن المحتمل أن تعرف نفس الفترة نزول أمطار معتدلة ستهم أقاليم الدار البيضاء، مديونة، خنيفرة وبني ملال.

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