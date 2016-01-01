عاجل .. والدة عبد الاله بنكيران في ذمة الله

أخبارنا المغربية : الرباط

علم موقع "أخبارنا المغربية" من مقربين من حزب العدالة و التنمية، أن مفتاحة الشامي الخزرجي، والدة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران توفيت مساء اليوم الاثنين ، بعد صراع طويل مع المرض .

وكان الملك محمد السادس قد تكلف قبل شهور بدفع مصاريف علاجها٬ وكان يتابع وضعها الصحي مع فريق أطبائه.

يذكر أن علاقة بنكيران بوالدته كانت قوية و وطيدة، حيث لا يفتأ يذكرها في أحاديثه الخاصة والعامة، ويتوقف عند شخصيتها القوية، وأيضا دعمها له في مساره المهني والدعوي، وحتى هو رئيسا للحكومة، ما يفسر مكوثها عنده في بيته بحي الليمون.