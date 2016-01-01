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بالصور: هؤلاء أول المسؤولين الذين حلوا ببيت بنكيران لتقديم العزاء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالصور: هؤلاء أول المسؤولين الذين حلوا ببيت بنكيران لتقديم العزاء بالصور: هؤلاء أول المسؤولين الذين حلوا ببيت بنكيران لتقديم العزاء

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

استقبل رئيس الحكومة المكلف عبد الاله بنكيران ببيته بحي الليمون بالرباط، وزير الداخلية محمد حصاد ، الذي كان أول مسؤول حكومي يحضر لتقديم العزاء في وفاة والدته المرحومة مفتاحة.

كما حضر أيضا الأمين العام لحزب "التقدم و الاشتراكية" نبيل بنعبد الله، و وزير العدل مصطفى الرميد، من أجل تقديم واجب العزاء.

هذا وشرع مجموعة من القياديين البارزين في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح في التقاطر على بيت بنكيران لمواساته في مصابه الجلل.

هذا ومن المنتظر أن يوارى جثمان الراحلة الثرى بمقبرة الشهداء بالرباط بعد ظهر هذا اليوم في جنازة ستعرف حضور وجوه سياسية بارزة.

 

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