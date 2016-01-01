الرئيسية | أخبار وطنية | الملك محمد السادس يتكلف بمصاريف جنازة والدة بنكيران، و هؤلاء سيمثلونه في مراسيم الدفن

الملك محمد السادس يتكلف بمصاريف جنازة والدة بنكيران، و هؤلاء سيمثلونه في مراسيم الدفن

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الملك محمد السادس يتكلف بمصاريف جنازة والدة بنكيران، و هؤلاء سيمثلونه في مراسيم الدفن

أخبارنا المغربية 

أشارت مصادر متطابقة أن الملك محمد السادس تكلف شخصيا بمصاريف جنازة السيدة مفتاحة الشامي والدة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، و كذا مراسيم عزائها.

و شهد مسجد مقبرة الشهداء بالرباط، قبل قليل إقامة صلاة الجنازة على الراحلة، حيث مثل الملك محمد السادس المتواجد حاليا بنيجيريا، ثلاثة من مستشاريه ويتعلق الأمر بـ "عبد اللطيف المنوني" و الطيب الفاسي الفهري" و "عمر عزيمان"، و  الحاجب الملكي بلافريج.

مجموع المشاهدات: 14539 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات