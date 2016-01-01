الملك محمد السادس يتكلف بمصاريف جنازة والدة بنكيران، و هؤلاء سيمثلونه في مراسيم الدفن

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أشارت مصادر متطابقة أن الملك محمد السادس تكلف شخصيا بمصاريف جنازة السيدة مفتاحة الشامي والدة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، و كذا مراسيم عزائها.

و شهد مسجد مقبرة الشهداء بالرباط، قبل قليل إقامة صلاة الجنازة على الراحلة، حيث مثل الملك محمد السادس المتواجد حاليا بنيجيريا، ثلاثة من مستشاريه ويتعلق الأمر بـ "عبد اللطيف المنوني" و الطيب الفاسي الفهري" و "عمر عزيمان"، و الحاجب الملكي بلافريج.