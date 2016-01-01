السفير الروسي يلتقي ببنكيران لتقديم العزاء بعد ساعات من "غضب" موسكو عليه

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حل السفير الروسي ببيت عبد الاله ابن كيران لتقديم واجب العزاء في وفاة والدته.

و تأتي هذه الزيارة بعد ساعات من احتجاج السفير فاليري فوربييف على التصريحات الاعلامية التي أدلى بها بنكيران حيث اتهم روسيا بالمساهمة بتدمير سوريا.

و كان من المقرر أن يلتقي بنكيران بالسفير الروسي اليوم بشكل رسمي، من أجل تذويب الخلافات و تقديم الاعتذار، لكن وفاة والدة رئيس الحكومة غيرت مضمون و مكان اللقاء.