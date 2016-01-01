الرئيسية | أخبار وطنية | الحموشي يصدر عقوبات مشددة في حق مسؤولين أمنيين كبار

الحموشي يصدر عقوبات مشددة في حق مسؤولين أمنيين كبار

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الحموشي يصدر عقوبات مشددة في حق مسؤولين أمنيين كبار

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

كشفت مصادر مطلعة عن العقوبات المشددة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني في حق المدير 5 مسؤولين أمنيين كبار والذين أحيلوا على المجلس التأديبي الأسبوع الماضي.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تجريد 3 منهم من رتبة والي أمن التي كانوا يحملونها وقهقرتهم إلى رتبة مراقب عام ، بالإضافة إلى توبيخ الإثنين الآخرين مع إحالة الجميع فورا على التقاعد.

هذا وستطال العقوبات المذكورة كلا من المدير السابق لنظم المعلوميات والتشخيص والاتصال، ونائبه، بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء أقسام مركزية، حيث عوقبوا بسبب ارتكابهم لأخطاء مهنية وتجاوزات وظيفية جسيمة .

 
مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات