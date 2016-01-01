الحموشي يصدر عقوبات مشددة في حق مسؤولين أمنيين كبار

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

كشفت مصادر مطلعة عن العقوبات المشددة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني في حق المدير 5 مسؤولين أمنيين كبار والذين أحيلوا على المجلس التأديبي الأسبوع الماضي.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تجريد 3 منهم من رتبة والي أمن التي كانوا يحملونها وقهقرتهم إلى رتبة مراقب عام ، بالإضافة إلى توبيخ الإثنين الآخرين مع إحالة الجميع فورا على التقاعد.

هذا وستطال العقوبات المذكورة كلا من المدير السابق لنظم المعلوميات والتشخيص والاتصال، ونائبه، بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء أقسام مركزية، حيث عوقبوا بسبب ارتكابهم لأخطاء مهنية وتجاوزات وظيفية جسيمة .