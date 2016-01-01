" ميدي1 " ترد على الجدل الذي أثاره برنامج حول نيجيريا

أخبارنا المغربية :

ردا على الجدل الذي أثاره مضمون برنامج "إفريقيا إنفيست" حول نيجيريا ، أكد بلاغ لمديرية التحرير في إذاعة البحر الأبيض المتوسط "ميدي1" أن التصريحات الواردة ضمن البرنامج المذكور حول نيجيريا لا تحمل أي صبغة سياسية، وإنما يتعلق الأمر بتناول مسألة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والتقارب بين الرباط وأبوجا.

و أوضح ذات البلاغ أن " موضوع الحلقة المشار إليها تم تداوله بكيفية مهنية سليمة وموضوعية، من خلال إلقاء الضوء على الجهود التي يبذلها فخامة رئيس نيجيريا، محمد بوخاري، من أجل تنمية نيجيريا، ولم يحصل أبدا أنه قام المتحدثون في البرنامج بأية إشارة سلبية لجهود الرئيس النيجيري".

و أبرز المصدر نفسه أن البرنامج استعرض رهانات الزيارة الملكية إلى هذا البلد الإفريقي، على ضوء ما تم تقديمه من تغطيات إخبارية حول مجريات هذا الحدث البارز، عبر النشرات الإخبارية لإذاعة " ميدي 1 "، مع تقديم مقاطع بشأن اللحظة القوية المتعلقة بالشق الفلاحي، ودور المكتب الشريف للفوسفاط في هذا المجال.