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هذا ما قاله بنكيران للملك محمد السادس بعد اتصاله به من أجل تعزيته

بواسطة أخبارنا المغربية 40 دقيقة مضت
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هذا ما قاله بنكيران للملك محمد السادس بعد اتصاله به من أجل تعزيته

أخبارنا المغربية 

تلقى عبدالإله بنكيران اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من طرف الملك محمد السادس ليواسيه في وفاة والدته الحاجة مفتاحة.

و أجهش بنكيران بالبكاء وهو يستمع إلى مواساة الملك، مكتفيا بالقول،: "الله يبارك فعمركم أسيدي". 

للإشارة فإن الملك محمد السادس يتواجد حاليا بالعاصمة النيجرية أبوجا في إطار زيارته الملكية التي يقوم بها لعدد من الدول الافريقية.

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