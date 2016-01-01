هذا ما قاله بنكيران للملك محمد السادس بعد اتصاله به من أجل تعزيته

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تلقى عبدالإله بنكيران اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من طرف الملك محمد السادس ليواسيه في وفاة والدته الحاجة مفتاحة.

و أجهش بنكيران بالبكاء وهو يستمع إلى مواساة الملك، مكتفيا بالقول،: "الله يبارك فعمركم أسيدي".

للإشارة فإن الملك محمد السادس يتواجد حاليا بالعاصمة النيجرية أبوجا في إطار زيارته الملكية التي يقوم بها لعدد من الدول الافريقية.