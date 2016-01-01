هذه هي المحطة المقبلة للملك محمد السادس بين بلدان افريقيا
أخبارنا المغربية
كشفت مصادر متطابقة على أن الملك محمد السادس سيغادر نيجيريا في اتجاه زامبيا يوم الجمعة المقبل.
وتأتي الزيارة المقبلة لدولة زامبيا نهاية الأسبوع الجاري، بعد زيارة تاريخية للملك محمد السادس، لكل من تنزانيا ورواندا ومدغشقر وإثيوبيا ونيجيريا التي مازالت زيارته لها مستمرة منذ أيام.
للإشارة فقد وقع الملك عدة إتفاقيات إقتصادية وسياسية بنيجيريا، أبرزها مد خط لأنابيب الغاز سيمر عبر دول غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب.
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