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القبض على شخص متورط في دهس شرطي بسيارته قبل أن يلوذ بالفرار

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 19 دقيقة مضت
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القبض على شخص متورط في دهس شرطي بسيارته قبل أن يلوذ بالفرار

 أفادت ولاية أمس أمن فاس بأن عناصر الشرطة التابعة لمنطقة فاس الجديد دار ادبيبغ تمكنت ، مؤخرا ، من إلقاء القبض على شخص اشتبه في تعمده دهس شرطي مرور بسيارته قبل أن يلوذ بالفرار.

وأوضحت الولاية الأمنية أن القضية تعود لتاريخ 28 نونبر الماضي حين كان شرطي مرور يؤدي مهامه في تنظيم حركة السير والجولان على مستوى الأضواء الثلاثية بالمدينة الجديدة، ليقوم المشتبه فيه الذي كان على متن سيارة بدهس الشرطي ثم يلوذ بالفرار، مما استوجب نقل الشرطي إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتابع المصدر أن الأبحاث والتحريات الميدانية مكنت من الاهتداء إلى المشتبه فيه الذي توارى عن الأنظار، حيث ضربت حراسة ثابتة بمقر سكناه، مما ضيق الخناق على تحركاته ليتقدم من تلقاء نفسه أمام المصلحة المختصة معترفا بالمنسوب إليه. 

وقد وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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