الكشف عن موعد ارتداء الشرطة المغربية لزيها الجديد

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أكدت مصادر رسمية أن الإدارة العامة للأمن الوطني قد شرعت بالفعل في توزيع اللباس الرسمي الموحد الجديد على عناصرها بكافة المناطق المغربية بعدما تسلمت عدة دفعات من الشركة التي فازت بالصفقة.

وأضافت مصادرنا أنه من المرجح جدا أن ينطلق العمل بالزي الجديد مع منطلق السنة القادمة بعدما كان ذلك مقررا شهر أكتوبر الماضي.

للإشارة فإن انتقادات واسعة كانت قد طالت اللباس الذي يستعمله حاليا رجال الشرطة بسبب قدمه وعدم مساعدته لرجال الأمن على أداء مهامهم على الوجه المطلوب.