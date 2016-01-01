العاهل المغربي يعود إلى المملكة بعد زيارة نيجيريا وهذا هو السبب

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أكدت مصادر إعلامية أن الملك محمد السادس سيعود إلى المغرب نهاية الأسبوع الجاري بعد اختتام الزيارة الرسمية التي يقوم بها بنيجيريا.

وأضاف المصدر أن العاهل المغربي سيحيي احتفالات عيد المولد النبوي بالمغرب قبل أن يتابع جولته الإفريقية الرسمية والتي سيزور فيها زامبيا وكينيا .