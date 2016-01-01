انقطاع الطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة بسبب سقوط الأحجار

من الأرشيف

أفادت المديرية الاقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بإقليم شفشاون، اليوم السبت، بأن الطريق الساحلية الرابطة بين تطوان والحسيمة انقطعت على مستوى النقطة الكيلوميترية 174، الرابطة بين منطقتي امتار والجبهة بسبب سقوط الاحجار.



وأوضح المصدر أن هطول أمطار غزيرة تسبب في انهيار أحجار على الطريق، مما أدى الى قطعها في وجه حركة السير أمس الجمعة، مشيرا الى أن مصالح المديرية قررت تحويل الطريق عبر مقطع طرقي محلي لتسهيل عملية عبور العربات من مختلف الاحجام.



وأكد المصدر أن الجهود متواصلة لحد الآن لإزالة الاحجار المتراكمة على الطريق وصيانة هذه الاخيرة لفتحها أمام حركة السير ومستعملي هذا المقطع الطرقي الهام.