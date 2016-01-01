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ابتداء من الغد، عودة التساقطات المطرية والثلجية لأجواء المملكة وهذه هي المناطق المعنية

بواسطة أخبارنا المغربية : و.م.ع 39 دقيقة مضت
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ابتداء من الغد، عودة التساقطات المطرية والثلجية لأجواء المملكة وهذه هي المناطق المعنية

 

من المرتقب أن تعود أمطار الخير مجددا إلى عدد من مناطق المملكة والتي ستكون مصحوبة بتساقطات ثلجية وأجواء باردة ابتداء من يوم غد الخميس.

وفي هذا الصدد، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن يظل الطقس غائما خلال النهار مع نزول أمطار أحيانا رعدية فوق منطقة السايس والغرب ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والريف والساحل المتوسطي ومحليا سواحل المحيط الأطلسي الممتدة شمال الدارالبيضاء.

وستسجل بعض التساقطات الثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فضلا عن مرور سحب ستصبح كثيفة شيئا فشيئا خلال نهاية الليلة الموالية مع تساقط أمطار أو زخات مطرية فوق سهول المحيط الأطلسي الممتدة شمال الصويرة والريف وغرب الساحل المتوسطي والسايس، وستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

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