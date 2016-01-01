ارتفاع مرتقب في أسعار الدواجن بعد انتشار انفلونزا الطيور في عدد من المزارع بالمغرب

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن بالمغرب ارتفاعا جديدا في قادم الأيام بعد نفوق عدد كبير منها في عدة مدن حسب ما جاء في يومية الأحداث المغربية في عددها ليوم غد.

وأضافت اليومية أنه تم تسجيل عدة حالات إصابة بالمرض في ضيعات بفاس ومكناس وتزنيت وخريبكة الشيء الذي دفع بالمكتب المكتب الوطني للسلامة الغذائية للتحرك على وجه السرعة من أجل محاصرة المرض ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى.

هذا وأكد اليومية أن انفلونزا الطيور التي تم الكشف عنها هذه المرة تعتبر من النوع الأقل خطورة مقارنة بباقي الأنواع الأخرى مما يجعل إمكانية السيطرة عليها في المتناول.