الرئيس الروسي قريبا بالمغرب بدعوة رسمية من الملك محمد السادس

في بلاغ رسمي صادر عنه ، قال الديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أمين مجلس الأمن بفدرالية روسيا، نيكولاي باتروشيف، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

وحسب ذات البلاغ فقد وجه الملك الدعوة للرئيس فلاديمير بوتين للقيام بزيارة المملكة.

وجدد الملك التأكيد على حرصه على العمل، يدا في يد، مع الرئيس الروسي من أجل تعزيز وتعميق التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.

ويذكر أن زيارة أمين مجلس الأمن بفدرالية روسيا، تأتي لتعزز عمق التعاون الأمني بين البلدين.

حضر هذا الاستقبال، عن الجانب المغربي، مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية محمد حصاد، وعن الجانب الروسي، سفير فدرالية روسيا بالمغرب فاليري فوروبييف.