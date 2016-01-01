هذه دلالات ارتداء الملك للجلباب خلال زياراته الافريقية
أخبارنا المغربية
في عددها الصادر هذا الأسبوع، تطرقت مجلة "الأيام" لجلباب الملك محمد السادس، و المتميز بألوانه الجريئة، خلال رحلاته الافريقية.
وفي السياق نفسه يرى الباحث في علم الجماليات، موليم العروسي، أن حرص الملك على ارتداء الجلباب بأشكال مختلفة يحمل هوية تبرز التجذر القاري العميق للمغرب.
ويقول مصممون في الأزياء المغربية بأن جلابيب العاهل المغربي تتسم بالمزج السلس بين الزي التقليدي، واللمسة العصرية الواضحة في طريقة الخياطة، والألوان الزاهية والمتناسقة بين الجلباب نفسه والقميص الذي يكون أسفله، ما يجعل جلابيب الملك "ثورة" في موضة الأزياء التقليدية المغربية.
كما خصصت الأسبوعية ملفا للحديث عن الملك محمد السادس ولقائه بالمواطنين،إذ كتبت أن الملك تمكن، في ظرف 16 سنة، من أن يحدث قفزة مثيرة في طريقة تواصله.
كما حقق أسلوب الملك قفزة نوعية في سياسته التواصلية حيث تميز بـ"السهل الممتنع"، كما أشارت الأسبوعية.
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