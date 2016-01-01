تطوان تغرق تحت الأمطار و السطات تواصل قطع الماء عن ساكنتها .. لمصلحة من؟!

أخبارنا المغربية : عادل الوزاني

دعت عدد من الفعاليات المحلية، ساكنة مدينة تطوان إلى وقفة احتجاجية بساحة مولاي المهدي ، تنديدا بالمعاناة التي تعيشها المدينة بسبب الانقطاع المتكرر للماء و الذي اعتبرته "غير مبرر " ، وذلك يومه الجمعة 23 من دجنبر الجاري ابتداء من الساعة الخامسة مساء .

و رغم التحسن الكبير في المخزون المائي للمدينة والساحل بعد التساقطات الاخيرة التي أغرقت عدد من شوارع المدينة ، لكن يبدو أن الهاجس الاوحد للمتدخلين الرئيسيين في هذا المجال (وكالة الحوض المائي اللوكوس و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و شركة أمانديس المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء) ، هو اتباع سياسة توفير الاحتياط و تفادي أزمة محتملة في موسم الصيف بسبب تواجد عدد كبير من المركبات السياحية المتوفرة على مسابح ، اضافة الى استنزاف الثروات المائية بشكل كبير في شهر غشت بالاساس بسبب التوافد القياسي للمصطافين على شواطئ المدينة و كذا سقي حوالي 47 كليومتر من المناطق الخضراء على الطريق من تطوان الى الفنيدق.

وكان محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان، قد حمل شركة أمانديس مسؤولية قطع المياه عن الساكنة دون الرجوع إلى لجنة التتبع التي من اختصاصها البث في مثل هذه القرارات، وأكد في تصريح سابق أن جماعة تطوان ستغرم الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء بتطوان وستتخذ في حقها اجراءات أخرى .

و تبقى النقطة السوداء في عملية قطع الماء الصالح للشرب عن الساكنة هي العشوائية التي تسودها وعدم الإلتزام بتوقيت معين و غياب التواصل مع المواطنين ، و هو الامر الذي خلف غضبا عارما لدى الساكنة في ظل استهتار المسؤولين بمصالح المواطنين .

و رغم أن المنطقة معروفة بثرواتها المائية الكبيرة على الصعيد الوطني لكن سوء تدبيرها من طرف المسؤولين المحليين ، جعل تطوان و النواحي تصل الى هذه المرحلة الخطيرة التي قد تؤدي الى انتفاضة شعبية في حال عدم اصلاح هذا الوضع و توفير مادة حيوية هامة جدا للمواطنين .