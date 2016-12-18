بعد التساقطات الأخيرة .. الوزيرة شرفات أفيلال تعلن هذا الخبر الهـام بخصوص أزمة الماء بتطوان

أخبارنا المغربية : عادل الوزاني

كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء في الحكومة المنتهية ولايتها ، شرفات أفيلال، وضعية حقينات السدود التي تزود مدينة تطوان و الجماعات المجاورة إلى حدود الساعة السابعة من مساء يومه الأحد، وذلك بعد التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها منطقة تطوان و المضيق الفنيدق.

و قالت المسؤولة التطوانية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ، أن سد سمير يتوفر حاليا على 6.3 مليون متر مكعب بنسبة ملء 15.4 % ، و يتوفر سد مولاي الحسن بلمهدي على 6.2 مليون متر مكعب بنسبة ملء 21.7% ، بينما بلغ سد النخلة 4.1 مليون متر مكعب بنسبة ملء 100%.

و بخصوص سد مرتيل قالت أفيلال : " بالرغم من كون الأشغال مستمرة تمكن من تخزين 10 مليون متر مكعب ولا يمكن تخزين أكثر من ذلك حفاظا على سلامة المنشأة" .

و أضافت الوزيرة السابقة : " هذه النسب مرشحة للتحسن بالنظر إلى الواردات المائية المرتقبة على مستوى أحواض هذه المنشآت"، مضيفة أنه "سوف يتم عقد اجتماع لجنة التتبع غدا إن شاء الله على مستوى عمالة تطوان لتحديد القرارات بشأن إشكالية انقطاع الماء الصالح للشرب".

و تعيش ساكنة تطوان معاناة مستمرة منذ عدة أسابيع بسبب قطع الماء الصالح للشرب لمدة تزيد عن 18 ساعة خلال اليوم ، ما دفع فعاليات محلية الى الدعوة للتظاهر يوم الجمعة المقبل .

فهل سيتم انهاء معاناة التطوانيين مع هذا الوضع الغريب بعد أمطار الخير التي استبشرت لها الساكنة في الايام الاخيرة.