الرئيسية | أخبار وطنية | فـاجعة .. مقتل 9 أشخاص وإصابة 45 آخرين في حادث انقلاب حافلة بين فاس وسيدي قاسم

فـاجعة .. مقتل 9 أشخاص وإصابة 45 آخرين في حادث انقلاب حافلة بين فاس وسيدي قاسم

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 28 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فـاجعة .. مقتل 9 أشخاص وإصابة 45 آخرين في حادث انقلاب حافلة بين فاس وسيدي قاسم فـاجعة .. مقتل 9 أشخاص وإصابة 45 آخرين في حادث انقلاب حافلة بين فاس وسيدي قاسم

 أفادت السلطات المحلية لإقليم سيدي قاسم بأن 9 أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب 45 آخرون، 15 منهم في حالة خطيرة، في حادثة سير وقعت أمس الأحد بالطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين فاس وسيدي قاسم على مستوى دوار العطاطفة بجماعة زكوطة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحادثة نجمت عن انقلاب حافلة كانت تقل مجموعة من الشباب في طريق عودتهم إلى مدينة مشرع بلقصيري بعد نهاية رحلة استجمامية نظمتها لفائدتهم إحدى الجمعيات إلى مدينة إفران.

وقد انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث تمت تعبئة 12 سيارة إسعاف من أجل نقل المصابين إلى الوحدات الاستشفائية بكل من سيدي قاسم والقنيطرة ومكناس.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات