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انقلاب شاحنة محملة بالرمال في الطريق السيار بين الرباط و البيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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انقلاب شاحنة محملة بالرمال في الطريق السيار بين الرباط و البيضاء انقلاب شاحنة محملة بالرمال في الطريق السيار بين الرباط و البيضاء

أخبارنا المغربية :

انقلبت شاحنة محملة بالرمال، صباح الاثنين، في الطريق السيار الرابط بين مدينتي الدار البيضاء و الرباط على بعد كيلومترات من محطة الاداء بوزنيقة (طريق الرباط) .

و حسب مصادر عاينت الواقعة ، فالحادث لم يخلف خسائر بشرية ، فيما اضطر عدد من مستعملي الطريق السيار الى السير عبر الطريق الوطنية أو الساحلية لتفادي الازدحام ، بعدما أصبحت الطريق مقطوعة.

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