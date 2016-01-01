بالصور : أخيرا وبعد تعليمات الملك.. بنكيران يستقبل أخنوش لتشكيل الحكومة

أخبارنا المغربية : كريم المصلي

استقبل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف، في بيته قبل قليل ، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في إطار الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة.

و كان موقع موقع البيجيدي قد ذكر في وقت سابق، أن بنكيران سيستقبل أخنوش، على الساعة السادسة إلا ربع من مساء اليوم الاثنين.

يأتي هذا اللقاء عقب اللقاء الذي جمع بنكيران مع مستشاري جلالة الملك عبد اللطيف المانوني وعمر القباج السبت الماضي، بتعليمات سامية من طرف الملك.

ويرى متتبعون أنه من الصعب الخروج باي اتفاق من هذا اللقاء مادام بنكيران يتشبت بشباط، اللهم اذا انقلب عليه ولاشيء مستبعد في عالم السياسة.