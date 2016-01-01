خطير .. شابان في حالة تخدير يقتحمان اعدادية للانتقام من أستاذ
أخبارنا المغربية - سعيد المهيني
تمكنت المصالح الامنية بمرتيل صبيحة يوم الاثنين من اعتقال شابين بعدما اقتحما " اعدادية ابن الهيثم بمرتيل "..
مصادر امنية افادت أن عملية ايقاف الشابين تمت بعد توصل مصالحها بمكالمة هاتفية من ادارة المؤسسة تطالب النجدة ، فتحركت على وجه السرعة عناصر الدورية الأمنية المكلفة بمراقبة المؤسسات التعليمية وتمكنت من اعتقال الشابين وهما على التوالي ( ب م )17سنة والثاني ( ب .ب ) 18سنة..
نفس المصدر افاد ان الشابين تمكنا من اقتحام حرم إعدادية ابن الهيثم بمرتيل بداعي تعرض اخت احد الشابين تدعا ( س ب ) تتابع دراستها بنفس المؤسسة قسم التاسع لاعتداء من طرف أستاذ الرياضيات..
هجوم الشابين على المؤسسة فاجأ التلاميذ و الاطر التربوية و خلف حالة من الرعب و الفزع بعد أن عمدا الشابين على تكسير زجاج احدى النوافذ وهم في حالة هستيرية نتيجة تأثير مخدر القرقوبي حسب مصدر امني .
الحادث استنكره تلاميذ المؤسسة والطاقم التربوي كما نوهوا بتدخل العناصر الامنية التي تمكنت من ايقاف الشابين ونقلهما الى مفوضية امن مرتيل للتحقيق معهما قبل تقديمهما الى النيابة العامة.
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