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خطير .. شابان في حالة تخدير يقتحمان اعدادية للانتقام من أستاذ

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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خطير .. شابان في حالة تخدير يقتحمان اعدادية للانتقام من أستاذ خطير .. شابان في حالة تخدير يقتحمان اعدادية للانتقام من أستاذ

أخبارنا المغربية - سعيد المهيني

تمكنت المصالح الامنية بمرتيل صبيحة يوم الاثنين من اعتقال شابين بعدما اقتحما " اعدادية ابن الهيثم بمرتيل "..

مصادر امنية افادت أن عملية ايقاف الشابين تمت بعد توصل مصالحها بمكالمة هاتفية من ادارة المؤسسة تطالب النجدة ، فتحركت  على وجه السرعة  عناصر الدورية الأمنية المكلفة بمراقبة  المؤسسات التعليمية وتمكنت من اعتقال الشابين وهما   على التوالي ( ب م )17سنة والثاني  ( ب .ب ) 18سنة..

نفس المصدر افاد ان الشابين تمكنا من اقتحام  حرم إعدادية ابن الهيثم بمرتيل بداعي تعرض اخت احد الشابين تدعا  ( س ب ) تتابع دراستها بنفس المؤسسة قسم التاسع لاعتداء من طرف أستاذ الرياضيات..

  هجوم الشابين على المؤسسة فاجأ التلاميذ و الاطر التربوية و خلف حالة من الرعب و الفزع بعد أن عمدا الشابين على تكسير زجاج احدى النوافذ وهم في حالة هستيرية نتيجة تأثير مخدر القرقوبي حسب مصدر امني .

الحادث استنكره تلاميذ المؤسسة والطاقم التربوي كما نوهوا بتدخل العناصر الامنية التي تمكنت من ايقاف الشابين ونقلهما الى مفوضية امن مرتيل للتحقيق معهما قبل تقديمهما الى النيابة العامة.

 

 

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