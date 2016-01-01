بوتين ، ميركل و الرئيس الصيني في مقدمة مهنئي الملك بحلول السنة الجديدة وهذه القائمة الكاملة
بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2017، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالعديد من برقيات وبطاقات التهنئة من قادة دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة.
وأعرب هؤلاء القادة، في هذه البرقيات، عن متمنياتهم بالصحة والسعادة لصاحب الجلالة وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي تحت القيادة الرشيدة لجلالته.
ويتعلق الأمر أساسا برؤساء الدول:
- صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة،
- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت،
- صاحب الجلالة فيليب، ملك بلجيكا وصاحبة الجلالة الملكة ماتيلد،
- فخامة السيد فلاديمير بوتين، رئيس فدرالية روسيا،
- فخامة السيد كسي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية،
- السيدان يواكيم غاوك وأنغيلا ميركل، على التوالي رئيس ومستشارة جمهورية ألمانيا الفدرالية،
- فخامة السيد سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية
- فخامة السيد إنريكي بينيا نييتو، رئيس الولايات المتحدة للمكسيك،
- فخامة السيد حادجي إيسوفو موحمدو، رئيس جمهورية النيجر،
- فخامة السيد بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا،
- فخامة السيدة كوليندا كراباركيتاروفيتش، رئيسة جمهورية كرواتيا،
- فخامة السيد يانوس أدير رئيس جمهورية المجر،
- فخامة السيد بروكوبلوس بافلوبولوس، رئيس جمهورية اليونان.
كما توصل صاحب الجلالة نصره الله ببرقيات مماثلة من شخصيات سامية:
- صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي،
- صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، أمير دبي،
- السيد ماريانو راخوي رئيس الحكومة الاسبانية،
- السيدة كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي،
- السيد الطيب بكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.
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