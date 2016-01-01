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استئناف نشاط الصيد البحري ابتداء من الاثنين المقبل بالموانئ المتوقفة حاليا

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 5 ساعات 12 دقيقة مضت
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استئناف نشاط الصيد البحري ابتداء من الاثنين المقبل بالموانئ المتوقفة حاليا

 

أعلن صناعيو تحويل وتثمين منتوجات البحر، وأرباب المراكب ، اليوم الخميس، أنه سيتم استئناف نشاط الصيد البحري ابتداء من يوم الاثنين المقبل بالموانئ المتوقفة حاليا.

وأوضح المصنعون وأرباب المراكب، في بلاغ مشترك ، أنه نظرا للوضعية الحالية للقطاع، وبطلب من وزير الفلاحة والصيد البحري، انعقد اجتماع اليوم بالدار البيضاء بين صناعيي تحويل وتثمين منتوجات البحر وأرباب المراكب، اتفقت خلاله الأطراف، بعد مناقشات وحوار بناء بينها، على "فتح حوار جاد بينها ابتداء من الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف".

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