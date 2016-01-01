وزارة الداخلية : إيقاف عناصر عصابة إجرامية خطيرة من بينهم زعيمها الموالي لـ"داعش"

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تمكنت اليوم الجمعة، بتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف سبعة عناصر ينشطون ضمن عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة من بينهم زعيم العصابة الموالي لتنظيم "داعش".

وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بعصابة من بين عناصرها ذوو سوابق قضائية، متخصصة في السرقة والسطو على ممتلكات الغير بمدن فاس والجديدة وبني درار نواحي وجدة.

وأوضح المصدر نفسه أن العملية مكنت من إيقاف زعيم هذه المجموعة الإجرامية الموالي لتنظيم "الدولة الإسلامية" ومن إفشال مخطط انضمامه لصفوف "داعش" بالساحة السورية العراقية حيث يتواجد أبناؤه الثلاثة وزوجته موضحا أن المعني بالأمر كان يعتزم تمويل سفره بالأموال المتحصل عليها من عملياته الإجرامية.

كما مكنت هذه العملية، وفق المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء وسيارة ومعدات ومواد مشبوهة تستعمل في إطار الأنشطة الإجرامية لهذه العصابة.

وحسب البلاغ فإن العملية تأتي على إثر استحواذ أفراد هذه العصابة ليلة أمس الخميس بضواحي سبع عيون على قطيع من الماشية تم العثور عليه إثر مداهمة وتفتيش مخبأ معد لإخفاء المسروقات بمدينة فاس.

وأكد البلاغ أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.