ردو البال...برد ، عواصف رعدية وأمطار قوية غدا في هذه المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن يبقى الطقس باردا إلى جد بارد خصوصا بكل من المرتفعات، والجنوب الشرقي وداخل البلاد مع وجود جليد محليا، فضلا عن نزول أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية قد تكون مصحوبة ببرد بشمال المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية.



كما ستنزل أمطار وزخات مطرية خلال الظهيرة والليلة الموالية بمنطقة السايس والغرب والشاوية واللوكوس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس، وقد تكون مرفوقة ببرد وعواصف رعدية محلية.



وستكون السماء، عدا ذلك، قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.



وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي الغربي بالمنطقة الشرقية، وستهب معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب وضعيفة من الغرب إلى متقلبة الاتجاه على العموم بباقي الأرجاء. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 11 وناقص درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 05 و03 درجات بريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 00 و05 درجات بشمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 04 و10 درجات بالساحل المتوسطي والسواحل الشمالية والوسطى والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 07 و13 درجة في ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.



أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين ناقص 02 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و10 درجات بالهضاب العليا الشرقية، وما بين 08 و15 درجة بالجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 17 و25 درجة بالأقاليم الجنوبية.



وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ليصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان بعد الظهيرة بمنطقة أكادير.