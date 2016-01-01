مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري .. الزجر يهم هؤلاء السائقين

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأن زجر مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري الذي يثبت الأهلية للسياقة، يهم ثلاث فئات من السائقين.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، أن المعنيين بهذا الفحص هم السائقون المهنيون دون تحديد سقف السن، والسائقون غير المهنيين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة، مضيفة أنه يجب تجديد هذا الفحص كل سنتين بالنسبة للفئتين.



وأضاف البلاغ أن هذه المخالفة تهم السائقين غير المهنيين الذين لا يتجاوز عمرهم 65 سنة وذلك بمناسبة تجديد رخصة السياقة الإلكترونية عند انصرام مدة صلاحيتها المحددة في 10 سنوات.



وذكرت الوزارة بأن في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير، تم الشروع ابتداء من فاتح يناير الجاري في مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 14 - 116 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.