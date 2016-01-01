الرئيسية | أخبار وطنية | مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري .. الزجر يهم هؤلاء السائقين

مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري .. الزجر يهم هؤلاء السائقين

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري .. الزجر يهم هؤلاء السائقين

 أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأن زجر مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري الذي يثبت الأهلية للسياقة، يهم ثلاث فئات من السائقين.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، أن المعنيين بهذا الفحص هم السائقون المهنيون دون تحديد سقف السن، والسائقون غير المهنيين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة، مضيفة أنه يجب تجديد هذا الفحص كل سنتين بالنسبة للفئتين.

وأضاف البلاغ أن هذه المخالفة تهم السائقين غير المهنيين الذين لا يتجاوز عمرهم 65 سنة وذلك بمناسبة تجديد رخصة السياقة الإلكترونية عند انصرام مدة صلاحيتها المحددة في 10 سنوات. 

وذكرت الوزارة بأن في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير، تم الشروع ابتداء من فاتح يناير الجاري في مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 14 - 116 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

مجموع المشاهدات: 2305 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات