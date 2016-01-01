مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري .. الزجر يهم هؤلاء السائقين
أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأن زجر مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري الذي يثبت الأهلية للسياقة، يهم ثلاث فئات من السائقين.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، أن المعنيين بهذا الفحص هم السائقون المهنيون دون تحديد سقف السن، والسائقون غير المهنيين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة، مضيفة أنه يجب تجديد هذا الفحص كل سنتين بالنسبة للفئتين.
وأضاف البلاغ أن هذه المخالفة تهم السائقين غير المهنيين الذين لا يتجاوز عمرهم 65 سنة وذلك بمناسبة تجديد رخصة السياقة الإلكترونية عند انصرام مدة صلاحيتها المحددة في 10 سنوات.
وذكرت الوزارة بأن في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير، تم الشروع ابتداء من فاتح يناير الجاري في مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 14 - 116 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
شاشة أخبارنا
السيسي يرفض عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وهذا هو السبب
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج قالت يومية الصباح في عددها الصادر لنهاية الأسبوع أن نظام عبد الفتاح السيسي كان ولايزال من أبرز المحاولين عرقلة مساعي ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟