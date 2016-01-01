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أمن مراكش يوقف 8 أشخاص يتاجرون في المخدرات والتبغ المهرب وماء الحياة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 19 دقيقة مضت
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أمن مراكش يوقف 8 أشخاص يتاجرون في المخدرات والتبغ المهرب وماء الحياة

تمكنت مصالح الأمن بمدينة مراكش، اليوم السبت، من اعتقال 8 أشخاص ينشطون في ترويج مخدري الشيرا والكيف والتبغ المهرب وسائل ماء الحياة بدواوير محاذية للمجال الحضري للمدينة.

وحسب مصدر أمني، فإن توقيف المعنيين بالأمر جاء بعد قيام المصالح الأمنية بعمليتين متتاليتين بعد استغلال مجموعة من المعلومات وإجراء عمليات حراسة ومراقبة على مستوى الدواوير المتاخمة للمجال الحضري للمدينة.

وأضاف المصدر أن هاتين العمليتين المندرجتين في إطار الاستراتيجية الأمنية المتبعة لمحاربة الظواهر الإجرامية، مكنتا من رصد مجموعة من الأشخاص يتعاطون لترويج مخدر الشيرا ومخدر الكيف و التبغ المهرب وسائل ماء الحياة.

وقد أسفرت العمليتان عن توقيف 8 أشخاص وحجز 14 كيلوغراما من مخدر الكيف، وكيلوغرامين من مخدر التبغ المهرب، و115 غراما من مخدر الشيرا، وألف لتر من ماء الحياة، وطن من فاكهة التين المجفف، وقطارة خاصة بإنتاج سائل ماء الحياة، ودراجتين ناريتين، وستة هواتف نقالة، ومدية كبيرة الحجم، وأسلحة بيضاء، وسيف.

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