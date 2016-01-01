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استمرار تهاطل أمطار قوية مع هبوب رياح قوية بهذه المناطق

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع 48 دقيقة مضت
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استمرار تهاطل أمطار قوية مع هبوب رياح قوية بهذه المناطق

أخبارنا المغربية 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يستمر تهاطل أمطار قوية مع هبوب رياح قوية، اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، بأقصى شمال شرق المملكة، خاصة بالسعيدية وبركان ووجدة وجرادة.

وأضافت المديرية، في نشرة خاصة، أن تساقطات مطرية معتدلة أحيانا، مرتقبة أيضا خلال الفترة الممتدة ما بين منتصف نهار اليوم ويوم غد الاثنين بمناطق القنيطرة والرباط- سلا والصخيرات- تمارة والمحمدية وبوزنيقة والدار البيضاء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النشرة الخاصة المتعلقة بموجة البرد والتساقطات الثلجية مازالت سارية.

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