السيبة في فاس.. "مخمورون" يدهسون ضابط أمن بشارع الحسن الثاني و هذه التفاصيل

السيبة في فاس.. "مخمورين" يدهسون ضابط أمن بشارع الحسن الثاني و هذه التفاصيل

علم لدى مصدر أمني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت ، مؤخرا ، من توقيف شخصين، يشتبه في تورطهما في التسبب عمدا في ارتكاب حادثة سير نجم عنها تعريض موظف شرطة لإصابات جسدية.



وحسب المصدر ذاته، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى يوم 12 يناير الجاري، عندما كان المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة، وعمدا ، تحت تأثير الكحول ، إلى اقتحام نقطة مراقبة مرورية بشارع الحسن الثاني بوسط المدينة، مما تسبب في تعريض ضابط أمن لإصابات جسدية استوجبت نقله إلى المستشفى.



ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن من تشخيص هوية المشتبه فيهما وتحديد مكان تواجدهما، قبل أن يتم توقيفهما ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.