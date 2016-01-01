سلطات إفران تقرر إغلاق محطة التزحلق بمشليفن
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
أفادت مصادر محلية من إفران أن السلطات المحلية اتخذت قرارا يقضي بإغلاق محطة التزحلق بمشليفن في وجه الزوار وذلك إلى أجل غير مسمى.
وحسب ذات المصدر، فإن هذا القرار جاء بعد الارتفاع الكبير لمستوى الثلوج بالمنطقة والطرق المؤدية إليها وهو الأمر الذي قد يشكل خطرا على سلامة مرتاديها.
هذا ومن المنتظر أن يستمر قرار الإغلاق خلال 24 ساعة القادمة بسبب تواصل التساقطات الثلجية التي يعرفها الإقليم والتي أدت إلى قطع مجموعة من المسالك الطرقية في وجه حركة المرور.
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