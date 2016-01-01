عاجل... بعد ضجة وفاة الحامل... مروحية طبية تنقل سيدة حامل من أعالي جبال أزيلال للمستشفى

أخبارنا المغربية - جمال مايس

علمت "أخبارنا" أن السلطات الاقليمية بأزيلال تجندت ليلة الاثنين الثلاثاء من أجل نقل سيدة حامل في شهرها الرابع تعاني من الام كسر تقطن باحدى دواوير زاوية أحنصال ، حيث توجهت للدوار فرقة الدراجات الثلجية التابعة للدرك الملكي ، إلا أن وعورة المسالك وكذلك طلب السيدة أن يتم نقلها عبر مروحية نظرا لصعوبة حالتها ، وهذا ماتم صباح اليوم حيث جرى نقلها عبر المروحية الى المستشفى الاقليمي أزيلال.



هذا وسبق أن خلفت وفاة سيدة حامل بجبال أزيلال أول أمس ضجة اعلامية كبيرة هزت الرأي العام ، لاسيما الفيديو الذي انفردت "أخبارنا" بنشره يعود لنعش المتوفاة ودفنها وسط الثلوج .