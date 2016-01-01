الرئيسية | أخبار وطنية | إحباط المخطط الإرهابي الأخير يدفع إلى تشديد المراقبة على المعابر الحدودية

إحباط المخطط الإرهابي الأخير يدفع إلى تشديد المراقبة على المعابر الحدودية

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 30 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
إحباط المخطط الإرهابي الأخير يدفع إلى تشديد المراقبة على المعابر الحدودية

أخبارنا المغربية 

بعد يومين على إحباط المخطط الإرهابي، الذي كان يستهدف القيام بعمليات تخريبية بعدد من المواقع الحساسة بالمملكة، صدرت تعليمات إلى مختلف الأجهزة الأمنية العاملة بالمعابر الحدودية بضرورة تشديد المراقبة من أجل إحباط دخول أي أسلحة نارية يمكن أن يستغلها متطرفون في مخططاتهم.

و قالت يومية المساء أن التعليمات تهم تشديد المراقبة على ثلاث نقط حدودية برية وأخرى بحرية، ويتعلق الأمر بالمعبر الحدودي باب سبتة والمعبر الحدودي "فرخانة"، الذي يفصل بين مدينة مليلية المحتلة ومدينة الناظور، بالإضافة إلى المعبر الحدودي الكركارات وميناء طنجة المتوسط.

 

مجموع المشاهدات: 1281 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات