إحباط المخطط الإرهابي الأخير يدفع إلى تشديد المراقبة على المعابر الحدودية
أخبارنا المغربية
بعد يومين على إحباط المخطط الإرهابي، الذي كان يستهدف القيام بعمليات تخريبية بعدد من المواقع الحساسة بالمملكة، صدرت تعليمات إلى مختلف الأجهزة الأمنية العاملة بالمعابر الحدودية بضرورة تشديد المراقبة من أجل إحباط دخول أي أسلحة نارية يمكن أن يستغلها متطرفون في مخططاتهم.
و قالت يومية المساء أن التعليمات تهم تشديد المراقبة على ثلاث نقط حدودية برية وأخرى بحرية، ويتعلق الأمر بالمعبر الحدودي باب سبتة والمعبر الحدودي "فرخانة"، الذي يفصل بين مدينة مليلية المحتلة ومدينة الناظور، بالإضافة إلى المعبر الحدودي الكركارات وميناء طنجة المتوسط.
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