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خطير .. إصابة 27 عنصر أمن إثر تدخل لفض وقفات احتجاجية بمركز "بوكيدارن" بالحسيمة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 8 ساعات 50 دقيقة مضت
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خطير .. إصابة 27 عنصر أمن إثر تدخل لفض وقفات احتجاجية بمركز "بوكيدارن" بالحسيمة خطير .. إصابة 27 عنصر أمن إثر تدخل لفض وقفات احتجاجية بمركز "بوكيدارن" بالحسيمة

علم لدى السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أنه وعلى إثر قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم وقفات احتجاجية يومه الأحد 05 فبراير بمركز "بوكيدارن"، دون استيفاء الشروط الواجبة قانونا لتنظيمها، وتعمدهم قطع الطريق العام، تدخلت السلطات العمومية، في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية، لفض هذه التجمهرات وإعادة حركة السير والمرور.

وخلال هذا التدخل، قام بعض المتظاهرين برشق قوات الأمن العمومي بالحجارة مما أسفر عن إصابة 27 عنصرا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وقد قامت السلطات الأمنية المختصة بفتح بحث في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المعتدين وترتيب الجزاءات القانونية في هذا الشأن.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (12 تعليق)

1 | karima
ce nais pas vrais
no no no......toutes les marocains 3arfin police dial maroc !!!!!!!!!!!!!!!!!!! dit nous la verite !!!!
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/02/05 - 09:52
2 | صايري سعيد
خدمة الاعداء
المرجو من المسؤولين اجراء التحقيق ومعاقبةاولئك الذين يخدمون اجندة خارجية فكيف يعقل ان نقوم بهذه الاعمال في الوقت الدي يتبث فيه الملك اقدامنا داخل الاتحاد الافريقي بالرغم من اعدائنا
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25
تقرير كغير لائق 2017/02/05 - 09:54
3 | شيبوب المزابي
هذه سلوكات الحمير
القمع القمع للمخربين لمزعزعي الأمن والنظام ، الله يرحمك يا سي ادريس البصري فين ما تحرك شي ولد العاهرة يقمع والديه ، ولكن هذه المشاكل بصراحة بسبب تقاعس الحكومة وعدم تشكيلها واختلاس المال العام مال الشعب من طرف البرلمانيين الذين لم يعملوا يوما واحدا وحصلوا على 140000 مليون سنتيم ظلما وعدوانا وضدا في الشعب.
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25
تقرير كغير لائق 2017/02/05 - 10:08
4 | Lahcen
Respect
Il faut respecter les forces de l ordre quand ils sont entrain de faire leur travail
مقبول مرفوض
25
تقرير كغير لائق 2017/02/05 - 10:17
5 | Sahraoui
El houcima
Tous les actes violentes et illégal commis par des manifestants dois etre condamner et considère comme un délit
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25
تقرير كغير لائق 2017/02/05 - 10:52
6 | هواري
المنافق
عقاب قطاع الطرق هو النفي.
لا تسامح مع الاجرام فهم لا يختلفون في شيء مع معتقلي اكديم ازيك و السلام
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28
تقرير كغير لائق 2017/02/05 - 10:55
7 | مغربية
عدم التساهل
ماهذه الفوضى واختلاق المشاكل هناك؟لا للتساهل ويجب الضرب بالحديد على كل من سولت له نفسه إزعاج الساكنة وخلق الفوضى،على كل من تجرأ وأهان رجل السلطة أو رشقه وهو يؤدي واجبه،يجب وضع حد لهؤلاء المشاغبين الفوضويين الذين يهدفون من وراء كل هذا إلى زعزعة أمن واستقرار بلادنا،والدليل على ذلك اتخاذهم لعلم خاص وكأنهم مُستعمرين،فقد أصبحنا نراهم في كل تظاهرة يشهرون هذا العلم للاستفزاز وخلق المشاكل لكن هيهات هيهات لن يتأتى لهم ذلك!! مرة أخرى لا للتساهل ولا لزعزعة استقرارنا ولا لتشميت الأعداء فينا،رإذا كانوا ينفذون تعليمات الآخر، فما عليهم إلا الالتحاق بهم والتعايش معهم تاركين لنا الأمن والأمان
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29
تقرير كغير لائق 2017/02/05 - 11:24
8 | مغربي حر
الحسيمة
يجب معاقبة الخونة اشد العقاب لأنهم لا يستحون انا اعاشرهم لظروف عملي وأعيش العنصرية ليس كلهم لكن الخونة موجودين في الريف..اميين جهلاء فاشلين اجتماعيا يعيشون على معاشات اجدادهم من الخارج
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30
تقرير كغير لائق 2017/02/05 - 11:43
9 | عبد المجيد
السلام عليكم
فقط هؤلاء المساكين من حماة الدياار هم الذين اصيبو اما اولاد الشعب المظلومين الذين يريدون حقهم وحق جميع المغاربة حق في التعليم والصحة وووووو لم يصيبو بأذى؟؟؟؟؟؟
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-12
تقرير كغير لائق 2017/02/05 - 11:53
10 | الحسيمة
الزرواطة تقاعدت
فين أيام القوات العمومية؟ واليد ديال البالا!!!!! واحد مخزني كيجري على الملعب د الجمهور. في الحسيمة رجل أمن يقول للمواطنين سير بحالك أخويا. عشرة ديال صلاگت كيتجراو بحال لحمير. وعشرة ألاف متفرج. أما في بوكدان فإسم على مسمى "الكلمة تعني البلاغ"
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1
تقرير كغير لائق 2017/02/06 - 12:02
11 | علي
اجرام
كل المغاربة مع استخدام القوة ضد دعاة الفتنة الخونة.
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36
تقرير كغير لائق 2017/02/06 - 12:18
12 | شعب يريد زرواطة
khalil-za@live.fr
هادوا بسلوا دسارة علاش قتقلبوا زرواطة تم زرواطة ويجب محاكمتهم ومعاقبتهم مع هاد الأوباش ومرتزقة حفدة الخونة
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41
تقرير كغير لائق 2017/02/06 - 03:02
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

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