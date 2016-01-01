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لهذا السبب الملك محمد السادس يبيت بعض الليالي في الطائرة خلال جولته الافريقية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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لهذا السبب الملك محمد السادس يبيت بعض الليالي في الطائرة خلال جولته الافريقية

أخبارنا المغربية 

أفاد مصدر ديبلوماسي أن الزيارات الملكية إلى الدول الإفريقية، بما فيها سفره الأخير إلى أديس أبابا، الذي انتهى بانضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وزيارته إلى جنوب السودان، ميّزتها تحديات عدة على المستوى الأمني، والإكراهات التي لها علاقة بالزمن.

و وفق مجلة "الأسبوع الصحفي" فقد رفض المصدر  تقديم أية تفاصيل عن "محاولة استهداف الملك محمد السادس بأديس أبابا، واستهداف الوفد المرافق له".

كما رجح المصدر إمكانية قضاء الملك محمد السادس لبعض الليالي على متن طائرة، إما لحسابات أمنية، أو للظروف التي أملت السفر خلال الليل.

و ربط المصدر بين مبيت الملك محمد السادس في الطائرة وتحركات الملك الراحل الحسن الثاني التي فرضت عليه، في وقت من الأوقات، المبيت بالباخرة وتتبع الشأن السياسي الداخلي والخارجي من هناك.

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