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حلول لجنة رفيعة المستوى بأكادير استباقا للزيارة الملكية للمدينة

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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حلول لجنة رفيعة المستوى بأكادير استباقا للزيارة الملكية للمدينة

 

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

حلت أمس الجمعة، لجنة رفيعة المستوى بمدينة أكادير تترأسها العامل نديرة الكرماعي، العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تسبق عادة الملك محمد السادس خلال زياراته المرتقبة سواء الرسمية وغير الرسمية.

ووفق مصادر خاصة لموقع "أخبارنا" فحلول هذه اللجنة بمدينة الإنبعاث تدخل ضمن الزيارة الإستباقية التي تقوم بها مع إقتراب كل زيارة ملكية.

 وفي هذا السياق قامت اللجنة بعقد عدة إجتماعات ماراطونية مع مجموعة من مسؤولي المدينة، إضافة إلى الوالي زينب العداوي، والتي بسبب هذه اللجنة تأخرت عن حفل تدشين أحد المصانع الصناعية بمنطقة الدراركة رفقة السفير الفرنسي، الذي ظل ينتظر لما يقارب ساعة من الزمان.

وأضافت ذات المصادر أن الحراك والإحتقان الإجتماعي الذي تعرفه أكادير في الآونة الأخيرة هو الذي عجل ببرمجة زيارة ملكية للمدينة لتدشين العديد من المشاريع الإقتصادية وإعطاء الإنطلاقة لمجموعة من الأوراش التنموية الكبرى التي ستساهم بتحريك عجلة المدينة، بعد الركود والجمود الذي عرفته خلال السنوات الأخيرة.

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