سيارة أجرة صغيرة ترسل تلميذا في حالة خطيرة للمستعجلات 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير خطيرة وقعت اليوم الخميس بشارع 9 دجنبر ببني ملال ، حيث كان تلميذ في طريقه إلى منزله بعدما غادر مؤسسته التعليمية ، فحاول عبور الشارع لكن لم ينتبه لسيارة أجرة صغيرة ، لتدهسه وتصيبه بجروح خطيرة ،استدعت نقله عبر سيارة إسعاف إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال .

هذا وحلت بعين المكان شرطة الحوادث وشرطة الدائرة الأمنية ، حيث تم فتح التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة.

ويعتبر شارع 9 دجنبر نقطة سوداء تعرف مرارا حوادث سير خلفت العديد من الجرحى كان اخرها الاسبوع الماضي ، حين وقعت حادثة سير في نفس المكان أصيب خلالها صاحب دراجة نارية بجروح استدعت نقله هو الاخر للمستعجلات.