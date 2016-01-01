سيارة أجرة صغيرة ترسل تلميذا في حالة خطيرة للمستعجلات
أخبارنا المغربية : جمال مايس
ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير خطيرة وقعت اليوم الخميس بشارع 9 دجنبر ببني ملال ، حيث كان تلميذ في طريقه إلى منزله بعدما غادر مؤسسته التعليمية ، فحاول عبور الشارع لكن لم ينتبه لسيارة أجرة صغيرة ، لتدهسه وتصيبه بجروح خطيرة ،استدعت نقله عبر سيارة إسعاف إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال .
هذا وحلت بعين المكان شرطة الحوادث وشرطة الدائرة الأمنية ، حيث تم فتح التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة.
ويعتبر شارع 9 دجنبر نقطة سوداء تعرف مرارا حوادث سير خلفت العديد من الجرحى كان اخرها الاسبوع الماضي ، حين وقعت حادثة سير في نفس المكان أصيب خلالها صاحب دراجة نارية بجروح استدعت نقله هو الاخر للمستعجلات.
شاشة أخبارنا
هذا هو ابن الفشوش الجديد الذي قتل شابا بسيارته الفارهة
أخبارنا المغربية : العربي المرضي كشفت مصادر مطلعة لأخبارنا التفاصيل الكاملة لحادثة السير المميتة التي أودت بحياة شاب بمدينة الرباط بعدما صدمته سيارة فارهة كانت تسير ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟