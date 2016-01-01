الناظور...إنقاذ شخصين في حالة صحية حرجة بواسطة المروحية الطبية

تدخلت مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية بالجهة الشرقية، اليوم الجمعة، لنقل مريضين من وإلى الناظور بواسطة المروحية الطبية، مرفوقين بطاقم طبي وشبه طبي تابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة.



وذكر بلاغ لوزارة الصحة أنه تم نقل مريض، بعد أن تم استشفاؤه بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة واستقرار حالته، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور لاستكمال علاجاته.



وأضاف البلاغ أنه تم، في إطار نفس العملية، نقل مريض آخر من مدينة الناظور إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة في حالة حرجة، إثر تعرضه لنزيف حاد على مستوى الجهاز الهضمي. وحسب المصدر ذاته، تساهم مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية بالجهة الشرقية في إنقاذ العديد من الحالات الحرجة التي تستدعي تدخلا سريعا وتنسيقا محكما بين متدخلين متعددين من أجل إنقاذ المرضى والمصابين، خاصة وأن في مثل هذه الحالات يكون للعامل الزمني دور أساسي.