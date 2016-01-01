الداخلية تكشف تفاصيل تفكيك "خلية ارهابية " بتطوان خططت لتفجيرات واغتيال أمنيين

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على ضوء معلومات استخباراتية، من تفكيك خلية إرهابية اليوم الجمعة، موالية لتنظيم ما يسمى ب"الدولة الإسلامية" مكونة من ثلاثة متطرفين ينشطون بمدينة تطوان.



وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن نفس المعلومات تفيد بأن المشتبه فيهم كانوا بصدد التخطيط للقيام بأعمال إرهابية ضد اهداف ومنشآت حيوية بالمملكة باستعمال متفجرات متحكم فيها عن بعد، وكذا اغتيال مسؤولين أمنيين، تنفيذا للأجندة الإرهابية ل"داعش".



وأشار البلاغ إلى أن التحريات أثبتت أيضا أن زعيم هذه الخلية الذي اكتسب مؤهلات عالية في مجال المتفجرات ذات نظام تفجير عن بعد بحكم تخصصه العلمي الجامعي، كان بمعية شركائه بصدد اقتناء المواد الأولية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة.



وأضاف المصدر ذاته، أن هذه العملية، التي تندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، أسفرت عن حجز معدات وأجهزة الكترونية يحتمل استعمالها في انظمة التفجير عن بعد، من بينها لحام ومنبهات وأسلاك كهربائية وبطاريات ومولد كهربائي وأشرطة لاصقة وهواتف نقالة تم وصل إحداها بأسلاك كهربائية، بالإضافة إلى قارورة تحتوي على سائل مشبوه وأسلحة بيضاء وعصي.



وذكر البلاغ أنه سيتم إخضاع هذه المحجوزات للخبرة العلمية من طرف المصالح المختصة، كما سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة.