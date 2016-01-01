الرئيسية | أخبار وطنية | برلمانيو البيجيدي يتبادلون الاتهامات والتخوين بسبب العثماني

برلمانيو البيجيدي يتبادلون الاتهامات والتخوين بسبب العثماني

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
برلمانيو البيجيدي يتبادلون الاتهامات والتخوين بسبب العثماني

 

أخبارنا المغربية :إلهام آيت الحاج

رغم محاولات الإخفاء المستمرة التي تبذلها الأمانة العامة للحزب منذ قبول العثماني تشكيل الحكومة، إلا أن الانقسام الداخلي أصبح واقعا معاشا داخل العدالة والتنمية ويزداد حدة يوما بعد يوم.

فقد قالت يومية "الأخبار"  في عددها لنهاية الأسبوع أن اجتماع الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية شهد نقاشات صاخبة بين أتباع العثماني وأتباع بنكيران، وصلت حد تبادل الاتهامات بالخيانة بين الطرفين.

وأضاف ذات المصدر أن كما نواب موالون للعثماني أقدموا على مقاطعة مداخلة أمينة ماء العينين، التي طلبت من الفريق البرلماني التصويت على البرنامج الحكومي بشروط، ما أثار ضجة وصراخ وصلت أصداؤهما إلى خارج القاعة التي احتضنت الاجتماع.

 
مجموع المشاهدات: 7 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات