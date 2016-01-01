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"ميدي 1 تيفي" تعاقب الصحافية سمية الدغوغي بسبب عبارة "الصحراء الغربية"

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 29 دقيقة مضت
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"ميدي 1 تيفي" تعاقب الصحافية سمية الدغوغي بسبب عبارة "الصحراء الغربية"

 أفادت قناة "ميدي 1 تيفي" أنها قامت باتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية "الحازمة" إثر الخطأ المهني الذي ارتكبته صحفية بخصوص الوحدة الترابية للمملكة. 

وأضاف بلاغ للقناة أنه بعد معاينة ارتكاب خطأ مهني من طرف الصحفية سمية الدغوغي، المسؤولة عن إعداد وتقديم برنامج "أفريك سوار" الذي بث مباشرة مساء الجمعة الماضي، حيث لجأت إلى استعمال عبارة "الصحراء الغربية" لتسمية الأقاليم الجنوبية للمملكة عوض عبارة "الصحراء المغربية"، قامت القناة باتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية "الحازمة" التي تستدعيها واقعة الخطأ المهني المذكور، وكذا مباشرة "التحريات والتدقيقات اللازمة ، من اجل تحديد كل المسؤوليات بدقة ، وكشف ملابسات هذا التصرف غير المقبول ، وترتيب الآثار القانونية المناسبة عليه".

وأوضح المصدر نفسه أنه، "واعتبارا لكون المسؤولية الأولى والمباشرة في ارتكاب هذا الخطأ تقع على عاتق الصحفية المعنية بإعداد وتقديم البرنامج الإخباري"، فقد "تم اتخاذ قرار فوري بتعليق مهامها، بانتظار إنهاء كل التحريات المهنية والإدارية ، واتخاذ القرارات الحازمة التي تستدعيها هذه الواقعة".

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