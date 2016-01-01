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أمريكا تعيد صيانة صواريخ المغرب بـ79 مليون دولار

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية 

أعلن "البنتاغون" عن صفقة عسكرية مع شركة "رايثون" المتخصصة في الصناعات الحربية لتوفير خدمات الصيانة والتدريب للمغرب فيما يتعلق بصواريخ متنوعة سبق للمغرب أن اقتناها.

و تأتي هذه الخطوة في ظل تغطية الاتفاقيات العسكرية للمغرب مع الحكومة الأمريكية بشأن الصيانة والتدريب، فيما كشفت وزارة الخارجية الرومانية أن المغرب بات سادس زبون لصادراتها من أسلحة ومعدات عسكرية. 

وحسب الصفقة،التي نشرتها يومية المساء، توفر الشركة الصيانة لصواريخ "سيدويندر جوـ جو" قصيرة المدى، وصواريخ التدريب الجوي، وصواريخ التدريب الجوي الخاصة، وتوفير الدعم المتكامل للمنتجات الحربية مثل التدريب ودعم البرامجيات أثناء الخدمة وإدارة المستودعات ورصد نقص المواد. 

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