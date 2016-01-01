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سلام على القانون : برلماني و رئيس لجنة بمجلس الدار البيضاء يطالب بمنحة لجمعيته

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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سلام على القانون : برلماني و رئيس لجنة بمجلس الدار البيضاء يطالب بمنحة لجمعيته

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في واقعة مثيرة جدا، أفادت مصادر مؤكدة أن أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية بمجلس مدينة البيضاء ، تفاجؤوا في اجتماع لهم يوم أمس الإثنين، خصص لدراسة ملفات المنح الخاصة بالجمعيات ، بطلب غريب تقدمت به جمعية يرأسها رئيس اللجنة المذكورة سالفا، بهدف الحصول على منحة وهو بالمناسبة برلماني ، وهو ما يتنافى و الفصل 65 الذي يحرم على كل الأعضاء داخل المجالس المنتخبة الاستفادة من مثل هذه المنح.

دهشة المجتمعين ستزداد عندما وجدوا طلبا آخر لأحد أعضاء المجلس تقدمت به جمعيته الرياضية للاستفادة من المنح المخصصة للجمعيات، وهذا المستشار عضو مكتب سياسي لأحد الأحزاب الوطنية ،الأمر الذي دفع ببعض الأعضاء إلى إعمال القانون واعتماد المعايير التي تتماشى مع روح القوانين المؤطرة لعملية الإستفادة، خاصة عندما كشفت عملية فحص الملفات أن هناك جمعيات تريد الاستفادة دون تقديم برامج ومشاريع حقيقية.

لاجل ذلك ، تقرر لزوما أن تقدم كل جمعية ترغب في الحصول على الدعم ، صياغة تقرير عن النشاط المدعم ، يتكفل بانجازه محاسب معتمد ، على أن تعطى الأولوية للجمعيات والأندية التي تفعل برامجها على أرض الواقع ، مثل الأندية الرياضية ، خاصة كرة اليد التي لايجد لاعبوها حتى وسائل التنقل لإجراء مبارياتها المندرجة في إطار البطولة الوطنية ، سيما التي تلعب خارج الدار البيضاء، علاوة على بعض أندية الملاكمة، التي صنعت أبطالا في هذا المجال، وكذا بعض فرق كرة القدم، في وقت غنم فريقي الرجاء والوداد بحصة الأسد من هذه المنح.

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